Filipinler'i süper tayfun ‘Mangkhut’ vurdu

Yılın en güçlü tropik siklonu olan Mangkhut Tayfunu, Filipinler'in kuzey kıyılarını vurdu. Gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan tayfunun hızı saatte 255 kilometreye ulaştı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:46





