Tunus Başbakanı Şahid'in parti üyeliği donduruldu

Nida Tunus Partisi'nden yapılan açıklamada, Nida Tunus Siyasi Komitesinin, hakkında verilen gensoru önergesine yanıtının incelenmesinin ardından Şahid'in parti üyeliğini dondurma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Şahid'in dosyasının, incelenmek üzere disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Parlamentonun en büyük ikinci partisi Nida Tunus'tan 8 milletvekili, geçen cumartesi, "Genel Başkan Hafız Kaid es-Sibsi'nin parti yönetimindeki çarpıklığını" gerekçe göstererek partiden istifa ettiğini ve mecliste yakın zamanda kurulan "Ulusal Koalisyon" isimli oluşuma katıldığını duyurmuştu.

Nida Tunus'tan Başbakan'a suçlama

Bunun üzerine Nida Tunus Partisi, istifa eden milletvekillerine ilişkin Başbakan Yusuf Şahid'i işaret ederek, "ülkenin sorunlarına odaklanmaktansa partileri ve parlamento gruplarını bölmekle" suçlamıştı.

Partiden yapılan açıklamada, Şahid'in, Nida Tunus vekillerini Başbakanlık Konukevi'nde ağırlayarak kendilerine partiden ayrılmalarını teklif ettiği iddiası paylaşılmış, "Ulusal uzlaşı hükümetine liderlik etmesi beklenen Başbakan'ın, parti saflarını bölmek, kişisel hesaplarını görmek için çalışması, demokratik normlara aykırı oldu." eleştirisi yapılmıştı.

Tunus siyasetinde yakın zamanda kurulan Ulusal Koalisyon isimli parlamento grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu olarak değerlendirilmişti ancak bu oluşumun sözcüsü Mustafa bin Ahmed, koalisyonun Şahid ile ilişkili olduğunu reddetmişti.

Parti içindeki gerilim

Nida Tunus Partisinin lideri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki kutup arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanıyor.

Hafız Kaid es-Sibsi mayıs ayında mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve istifasını istemişti. Başbakan Şahid ise "Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Kaynak: AA