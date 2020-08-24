ABD Başkanı Donald Trump'ın "en yakın ekibi" içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Kellyanne Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı" sözlerine yer verdi.

4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkat çekti.

Seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanı'nın seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.

Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda konuşması ve burada ayrılığına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.