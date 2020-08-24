Ülkede COVID-19’dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle eyaletteki can kayıpları ve sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 116 kişinin daha COVID-19’a yakalandığını söyleyen Başbakan Andrews, yaşları 80 ile 90 arasında değişen 15 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.

Eyaletteki kısıtlamaların etkisiyle günlük vaka sayısının 5 Temmuz’dan bu yana ilk kez 116’ya indiğini kaydeden Andrews, ikinci dalgayı yaşayan eyaletteki virüsü yenmek için yürürlüğe koydukları kuralların iyi uygulanmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Victoria'da ölü sayısı 430

Yaşanan can kayıplarıyla Victoria’da virüsten ölenlerin sayısı 430’a, ülke genelinde ise 517’ye yükseldi.

Victoria’dan sonra virüsün en yoğun görüldüğü ancak son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Avustralya genelinde yaklaşık 5 milyon 706 binden fazla testin sonucuna göre COVID-19 nedeniyle hastalanan 24 bin 915 Avustralyalıdan 19 bin 228’i sağlığına kavuşurken, 4 bin 444 aktif vakadan 39’u yoğun bakımda olmak üzere 604’ü çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.