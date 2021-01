Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD’nin başkenti Washington’daki Kongre binasına giren protestocuları kışkırtmakla suçlanan Trump'ı hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan, geçen 4 yıl boyunca bizim halkımıza ve diğerlerine karşı çok daha kötülerini yaptı. Rahatsız edici olan, aynı adamın kontrolsüz şekilde nükleer savaş başlatma yetkisine sahip olmasıdır . Tüm uluslararası toplum adına bir güvenlik endişesi." ifadelerini kullandı.

A rogue president who sought vengeance against his OWN people has been doing much worse to our people—and others—in the past 4 years.



What's disturbing is that the same man has the UNCHECKED authority to start a nuclear war; a security concern for the entire int'l community.