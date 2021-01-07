Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD’nin başkenti Washington’daki Kongre binasına giren protestocuları kışkırtmakla suçlanan Trump'ı hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan, geçen 4 yıl boyunca bizim halkımıza ve diğerlerine karşı çok daha kötülerini yaptı. Rahatsız edici olan, aynı adamın kontrolsüz şekilde nükleer savaş başlatma yetkisine sahip olmasıdır . Tüm uluslararası toplum adına bir güvenlik endişesi." ifadelerini kullandı.

A rogue president who sought vengeance against his OWN people has been doing much worse to our people—and others—in the past 4 years.



What's disturbing is that the same man has the UNCHECKED authority to start a nuclear war; a security concern for the entire int'l community. — Javad Zarif (@JZarif) January 7, 2021

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de konuyla ilgili açıklamasında, bazı senatörlerin Trump'ın azledilmesi gerektiğine ilişkin çağrılarına işaret ederek, İran'da Trump'ın görevde olduğu dönemde ABD ile müzakere edilmesini isteyen kesimleri eleştirdi.

Şemhani, "Trump'ın ruh sağlığı 2016'daki seçimlerde sorgulanmıştı. Washington'daki olayların ardından bazı senatörler aynı gerekçeyle ABD Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak, Trump'ın azledilmesini istedi.

İran'da bu deli ile müzakere ve anlaşmadan bahseden kişilerin bu olaylara cevabı ne olacaktır?" açıklamasını yaptı.