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Dünya
AA 01.03.2025 02:17

Trump: Zelenskiy hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'teki tartışmasını "Zelenskiy hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem" sözleriyle değerlendirdi.

Trump: Zelenskiy hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi.

Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz" dedi.

Trump, Zelenskiy'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise (Zelenskiy) bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor" yorumunu yaptı.

Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı
Trump ile Zelenskiy, Oval Ofis'te kameralar önünde tartıştı

Zelenskiy'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini savunan Trump, şöyle konuştu:

"Zelenskiy hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir. Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız, belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa, bu hiç de hoş olmayacak çünkü biz olmadan kazanamaz."

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