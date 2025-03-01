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Dünya
AA 01.03.2025 00:49

Filistin'den İsrail'in ramazanda Aksa'da "yeni bir emrivakinin peşinde olduğu" vurgusu

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'da "yeni bir emrivaki" dayatmanın peşinde olduğunu belirtti.

Filistin'den İsrail'in ramazanda Aksa'da "yeni bir emrivakinin peşinde olduğu" vurgusu
[Fotograf: AA]

Filistin'deki Kilise İşlerinden Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalin (İsrail'in) ramazan ayında baskıcı tedbirlerini artıracağını duyurması, namaz kılanların sayısını sınırlandırması ve uzaklaştırma kararları, Mescid-i Aksa'yı boşaltmayı, Mescid-i Aksa'yı çevresinden izole etmeyi ve dışlamayı, Kudüs'e ve kutsal mekanlara yönelik Yahudileştirme projesini tamamlamayı amaçlıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arap ve İslam dünyasına, uluslararası kurumlara ve dünyadaki tüm kiliselere "saldırıyı durdurma, işgali sona erdirme, savaş suçlularını hesaba çekme ve Filistin halkının geleceğini, topraklarını ve kutsallarını koruma sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, 25 Şubat'taki haberinde, İsrail Savunma Bakanlığı, polis ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Hapishaneler İdaresi gibi güvenlik kurumları arasındaki istişareler sonucunda, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılacak kişilerin sayısının birkaç bin kişiyle sınırlandırılması yönünde tavsiye kararı alındığını belirtmişti.

Buna göre ramazan ayında Aksa'da cuma namazına katılım 10 bin kişiyle sınırlandırılacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, konuya ilişkin kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

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