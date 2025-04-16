Trump yönetiminden kömürle çalışan en az 66 santrale "hava kirliliği" muafiyeti

ABD Çevre Ajansı (EPA) internet sitesinde, Trump yönetiminin 47 enerji şirketine getirdiği muafiyetleri içeren bir liste paylaşıldı.

Buna göre, kömürle çalışan en az 66 enerji santrali işleten 47 şirketin, cıva, arsenik ve benzen gibi kimyasalların emisyonlarını azaltmayı şart koşan yasadan 2 yıllığına muaf olacağı aktarıldı.

EPA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu muafiyetin "kömür yakıtlı elektrik üretimini, şebekelerin güvenilir olmasını, elektriğin uygun fiyatla sağlanmasını ve enerji güvenliğini destekleyeceği" kaydedildi.

Ülkedeki çevreci kuruluşlar, Trump yönetiminin muafiyet kararına tepki gösterdi.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Biyolojik Çeşitlilik Merkezinin avukatı Maya Golden-Krasner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin tanıdığı muafiyetin, solunan havanın korunması için kabul edilen federal yasaların "kalbinde delik açtığını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump ayrıca kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamesine imza atmıştı.