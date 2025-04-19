Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2025 14:11

Trump yönetimi ile Harvard, "izinsiz mektup" sebebiyle ters düştü

ABD'li yetkililer, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi ile Başkan Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlığın, üniversiteye "izinsiz" gönderilen mektup nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Trump yönetimi ile Harvard, "izinsiz mektup" sebebiyle ters düştü

İsimleri açıklanmayan 5 ABD'li yetkili, Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasında çıkan anlaşmazlığa ilişkin New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

Konu hakkında bilgi sahibi yetkililerden ikisi, Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücünün, 11 Nisan'da, söz konusu anlaşmazlığı körükleyen gelişmelerden olan mektubu "izin almadan" üniversite yönetimine gönderdiğini belirtti.

Yetkililerden üçü de federal hükümetin "üniversitede reform" yapılması taleplerini içeren mektubun, Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü üyesi ve ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) Genel Danışman Vekili Sean Keveney tarafından üniversiteye iletildiğini ifade etti.

Beyaz Saray'da mektubun gönderilmesiyle ilgili fikir ayrılıkları olduğunu kaydeden yetkililer, bazı Beyaz Saray görevlilerinin mektubun üniversiteye erken iletildiğinin, bazılarının ise mektubun üniversiteye gönderilmesi niyetinin hiç olmadığı yalnızca Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü üyeleri arasında dağıtılması gerektiği görüşünde olduğunun altını çizdi.

Diğer yandan, olay hakkında bilgi sahibi diğer 2 kişi de Harvard'la görüşmelerde federal hükümeti temsilen yer alan 3 avukattan biri olan ve aynı zamanda ABD Genel Hizmetler İdaresinde (GSA) üst düzey yetkili Josh Gruenbaum'un, mektup üniversiteye gönderildikten sonra üniversite yönetimiyle telefonda görüştüğü ve kendisi ile Eğitim Bakanlığı Genel Danışman Vekili Thomas Wheeler'in mektubun gönderilmesi için kimseye izin vermediğini vurguladı.

Gruenbaum'un ifadelerinin ardından Harvard'da konuyla alakalı toplantı yapılırken içerikten haberdar olan 3 kişi, toplantı sonucunda "pek çok kişinin" mektubun "hata" sonucu üniversiteye iletildiğine ikna olduğunu aktardı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard'a sağlanan fonların dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savunmuştu.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
ABD'de küçük uçağın nehre düşmesi sonucu 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:05
Türkiye'den Gazze'ye giden doktorlar bölgede yaşadıklarını anlattı
14:18
Bakan Işıkhan: Türkiye'ye yönelik kara propaganda yürütülüyor
14:13
Efkan Ala'dan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
14:07
Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı
13:56
ABD'de küçük uçağın nehre düşmesi sonucu 3 kişi öldü
13:48
Bakan Kurum: İzmit Körfezi'nde Türkiye ve dünyaya örnek olacak proje yürütüyoruz
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için heyecan dorukta
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için heyecan dorukta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ