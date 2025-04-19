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Dünya
TRT Haber 19.04.2025 13:08

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yargısı ile çatışıyor

ABD'de Trump yönetiminin, mahkeme kararına rağmen bir kurumdaki çalışanları topluca işten çıkarması, yargı kıskacında...Hakim, karşı kararını açıkladı. İşten çıkarmaların usulsüz olduğuna hükmetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yargısı ile çatışıyor
[Fotograf: Reuters]

İmzaladığı kararnamelerin birçoğuna durdurma kararı gelmesi yargı ile Trump yönetimi arasındaki gerilimi artırdı.

Son adım yine mahkemelerden geldi.

Trump yönetiminin, Tüketici Finans Koruma Bürosu'nda toplu işten çıkarma kararı yargıya takıldı.

Elon Musk'ın  başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Birimi, tasarruf tedbirleri kapsamında büronun faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

Trump yönetimi öneriyi uygulamaya geçirdi.

Ancak mahkeme, 2008'de Kongre onayı ile kurulan Tüketici Finans Koruma Bürosu'nun, yine kongre onayıyla kapatılabileceğine hükmetti.

Mahkemenin bu kararına rağmen Trump yönetimi, büro çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkardı.

Bu kişilerin bilgisayarlarına erişimini durdurdu.

Amerikan yargısı, bu kararın da usulsüz olduğuna hükmetti.

Bir an önce uygulamanın kaldırılmasını, mahkeme kararlarına uyulmasını istedi.

 

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