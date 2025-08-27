Açık 16.2ºC Ankara
TRT Haber 27.08.2025 05:07

Trump yönetimi Gazze gündemiyle toplanacak

ABD Başkanı Trump'ın, Gazze'ye dair bugün Beyaz Saray'da kritik bir toplantı düzenlemesi bekleniyor. Toplantıda insani yardım planı ve ateşkes sonrası dönem masaya yatırılacak.

Trump yönetimi Gazze gündemiyle toplanacak

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze üzerine Beyaz Saray'da geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Witkoff, toplantının Gazze'ye insani yardım planı ve çatışma sonrası geçiş süreci için önemli kararlar içereceğini söyledi.

"Yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz"

Witkoff ayrıca Gazze, İran ve Ukrayna dahil tüm krizlerle ilgili bu hafta toplantılar yapılacağını bildirdi.

"Bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı cılız tepkisi ve İsrail’in katliamlarını durduramaması nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Bu nedenle uzmanlar, toplantıdan çıkacak kararlara karşı şüpheyle yaklaşıyor.

Gazze ABD Donald Trump İsrail
