Trump yönetimi, ABD'deki tüketici koruma kurumuna "faaliyetlerini durdur" emri verdi

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Müdürü Russel Vought, Tüketici Finansal Koruma Bürosu yetkililerine talimat gönderdi.

Vought, talimatta "tüm denetim ve inceleme faaliyetlerinin durdurulmasını" emretti.

Büronun çalışmalarını durdurmasını isteyen Vought, kesinleşmiş ancak henüz yürürlüğe girmemiş tüm kuralların yürürlük tarihlerini askıya almasını ve tüketici hakları konusunda soruşturma çalışmalarını durdurup yeni soruşturmalar açmamasını talep etti.

Vought, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun artık Federal Banka'dan para çekemeyeceğini, mevcut 711,6 milyon dolarlık finansmanının zaten "aşırı" olduğunu ifade etti.

Paylaşımında Vought, "Uzun süredir Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun hesap vermemesine katkıda bulunan bu musluk şimdi kapatılıyor." ifadesini kullandı.

Tüketici Finansal Koruma Bürosu, eski ABD Başkan Barack Obama döneminde 2008’de yaşanan ekonomik krizin ardından mali reform kapsamında kurulmuştu.

Kongre'nin onayıyla oluşturulan Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun kaldırılabilmesi için tekrar Kongre'nin ayrı bir yasa geçirmesi gerekiyor.