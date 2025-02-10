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Dünya
AA 10.02.2025 07:09

İspanya'da Goya ödülleri galasında bu yıl da Filistin'e destek mesajları verildi

İspanya sinemasının en önemli ödülleri olan Goya, dün akşam Granada Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen gala gecesinde sahiplerini bulurken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin'e destek mesajları verildi.

İspanya'da Goya ödülleri galasında bu yıl da Filistin'e destek mesajları verildi
[AFP-AP]

İtziar Bollain, Marta Belenguer, Paula Palacios ve Luis Tosar gibi bazı İspanyol sanatçılar, Goya ödülleri gala gecesine elbiselerinin üzerine Filistin bayraklı broş veya rozet takarak geldi.

"En İyi Ses" dalında ödül alan Eva Valino da ödülünü almak için sahneye çıktığında gömleğine Filistin bayraklı broş taktı.

Diğer yandan ödül gecesinde yapılan konuşmalarda, Filistin'e destek yinelenerek, İsrail ve ABD yönetimi eleştirildi.

Yönetmen İciar Bollain, "Çok karanlık dönemden geçiyoruz. Bir soykırımdan sonra çareyi tatil köyü yapmakta buldular. Şaşırmamak elde değil." derken, aktrist Aitana Sanchez Gijon da "Kültürümüzden korkmamalıyız. Yeni emperyalizmlerden ve etnik temizlikten korkmalıyız." diye konuştu.

Ayrıca gala gecesinde sahne alan şarkıcı Miguel Rios, İspanyol şarkıcı Amaral ile birlikte söylediği şarkının sonunda "Özgür Filistin" diye bağırınca büyük alkış aldı.

Ünlü İspanyol aktör Javier Bardem de tören sırasındaki konuşmasında, Elon Musk'un "Nazi selamı" olarak yorumlanan, ABD'de Başkan Trump'a destek verdiği bir konuşmada yaptığı selamlamaya atfen "Faşizm tehlikesini ve muğlak bir selamlamayı unutmamalıyız." ifdelerini kullandı.

Diğer yandan "Goya Uluslararası" ödülünü alan ABD'li aktör ve yapımcı Richard Gere de "ABD, Trump nedeniyle karanlık bir yer." dedi.

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen Goya'da "En İyi Film" ödülünü yönetmen Marcel Barrena'nın "El 47" ve yönetmen Arantxa Echevarria'nın "La İnfiltrada" filmleri paylaştı.

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