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Dünya
AA 10.02.2025 07:08

Suudi yetkiliden "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi Yusuf bin Tirad es-Sadun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan'ın çok fazla toprağı olduğu, burada bir Filistin devleti kurabileceği" açıklaması üzerine, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsraillileri önce Alaska'ya sonra da Grönland'a nakletmesi gerektiği" teklifiyle yanıt verdi.

Suudi yetkiliden "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
[Fotograf: Reuters]

Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Sadun, Filistinlilerin Gazze'den zorla üçüncü ülkelere sürülmesini teklif eden ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarını, bunları destekleyen İsrail ve müttefiklerini eleştirdi.

Sadun, Trump'ın Orta Doğu politikalarını "dikkatsiz, uzman tavsiyesinden ve diyalogdan uzak; tek taraflı olduğu" şeklinde eleştirerek, "siyonistler ve müttefiklerinin Suudi liderliğini, basın baskısı ve siyasi manevralarla manipüle edemeyeceğini" belirtti.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Arap ülkelerine sürülmesi teklifine karşı çıkan Sadun, şunları kaydett:

"ABD'nin politikası egemen toprakların hukuksuz işgali ve buranın sakinlerinin etnik temizliğini içeriyor. Bunlar İsrail'in yaklaşımlarının aynısı ve uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suç sayılıyor. İsrail'in çıkışını ve ilerleyişini gören herkes bilir ki bu plan siyonist yapı tarafından hazırlanmış, kürsüden okusun diye Beyaz Saray'daki müttefikinin eline verilmiş."

"Trump İsraillileri Alaska'ya taşısın" teklifi

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir röportajında, "Suudi Arabistan'ın çok toprağı olduğu burada bir Filistin devleti kurulabileceği" açıklamasına gönderme yaparak, "Trump eğer bölgede barış, istikrar ve refahın öncüsü olmak istiyorsa sevgili İsraillileri önce Alaska'ya taşıyabilir, ilhak edince de Grönland'a yerleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin birliğini sağlaması gerektiğine, geleceğin daha çok tehlike barındırdığına işaret eden Sadun, İsrail ve destekçilerinin Suudi Arabistan'ı "medya hamleleri ve siyasi baskıyla alt edemeyeceklerini" aktardı.

Sadun, Suudi Arabistan'ın bölgede barışın sağlanması için "başkenti Doğu Kudüs olan, uluslararası kararlara göre bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" şartını yinelediğini vurguladı.

Suudi Arabistan'daki Şura Meclisi'nin üyeleri ülkenin kralı tarafından seçiliyor, yasama yetkisinden yoksun ancak Kral'a yasama, politika, ekonomi ve sosyal konularda danışmanlık görevi görüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Şubat'taki röportajında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." demişti.

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