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Dünya
AA 10.02.2025 06:58

İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri yakarak ateşkesi ihlal etti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürdüğü Kefr Killa beldesinde evleri yakarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri yakarak ateşkesi ihlal etti

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail güçlerinin ülkenin güneydoğusundaki Nebatiye ilinin Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa bölgesindeki konutlara diğer mülklere saldırdığını duyurdu.

Kefr Killa bölgesindeki evleri yakan İsrail ordusu, saldırılarıyla ateşkesi ihlal ederek bölge sakinlerinin geri dönüşlerini zorlaştırıyor.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

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