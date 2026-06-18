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Dünya
AA 18.06.2026 19:17

Trump: Yaklaşan seçimlerde Netanyahu'yu büyük ihtimalle destekleyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan İsrail seçimlerinde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "büyük ihtimalle destekleyeceğini" söyledi.

Trump: Yaklaşan seçimlerde Netanyahu'yu büyük ihtimalle destekleyeceğim

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Trump, yaklaşan İsrail seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, "Ancak onun daha mantıklı davranması gerekiyor. Onunla görüşmeye hazırım." dedi.

ABD Başkanı, "Seçimlerde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim, ancak kimlerin aday olacağını görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Netanyahu ile son telefon görüşmelerinin eskisi kadar dostane olmadığı ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı belirtilmişti.

Ayrıca ABD Başkanı, katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde Netanyahu'yu özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı yıkım ve saldırılar nedeniyle kameralar önünde sık sık eleştirmişti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve özellikle bu mutabakatın Lübnan'ı içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmış, Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'i yarı yolda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

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