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Dünya
AA 18.06.2026 18:18

İran Dışişleri: ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede, ABD’nin, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

İran Dışişleri: ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü

Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakçi ile Barrot telefonda görüştü.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata atıfta bulunan Arakçi, ABD’nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Arakçi, İran-Fransa ilişkilerini, ekonomik ve ticari alanlar başta olmak üzere diğer alanlarda da genişletme fırsatlarına değindi.

ABD ile varılan mutabakatın uygulanması ve barışçıl sürecin desteklenmesine dikkati çeken Arakçi, bunun için uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kurumların kararlı ve kapsamlı desteğine duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da Paris'in diplomatik sürece ve varılan mutabakata tam desteğini ifade ederek bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliği güçlendirmek için bu fırsattan yararlanmanın önemini vurguladı.

Arakçi ile Barrot, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kurallara uygun seyrüseferin önemini belirterek, boğazın güvenliğinin ve istikrarının korunmasının barış ve uluslararası ticaret için hayati önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
ABD ABD-İsrail-İran Savaşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran İsrail-İran çatışması Lübnan
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