Yunan basınında ‘Cirit’ tedirginliği: “Tek sortide sekiz İHA’yı etkisiz hale getirebilir”

BAYKAR’ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA, CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Bu başarı Yunan basınında endişe yarattı.

Pentapostagma gazetesi, atış testinin detaylarını paylaştı. “Bu, Bayraktar TB3'ün, CİRİT füzesiyle donatılması durumunda, tek bir sortide sekize kadar İHA'yı etkisiz hale getirebileceği anlamına geliyor” yorumu yapıldı. “2026 Yunanistan için zor bir yıl olacak” ifadesi kullanıldı.

“CİRİT füzesi Avrupa’ya açılıyor”

ROKETSAN’ın İspanyol EM&E Group ile yaptığı anlaşma ve CİRİT anti-İHA füzelerinin İspanyol uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edileceği haberi de Yunan basınında mercek altındaydı.

Paris’te düzenlenen Eurosatory 2026 savunma fuarında taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

“CİRİT füzesi Avrupa’ya açılıyor” bilgisi verildi. Haberde, “Türk ve İspanyol savunma şirketleri arasındaki giderek artan savunma iş birliği, Yunanistan-GKRY için endişe verici boyutlara ulaşıyor” yorumu yapıldı.