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Dünya
TRT Haber 18.06.2026 16:03

Yunan basınında ‘Cirit’ tedirginliği: “Tek sortide sekiz İHA’yı etkisiz hale getirebilir”

Bayraktar TB3’ün ROKETSAN üretimi CİRİT füzesiyle gerçekleştirdiği testte hedefi tam isabetle vurması Yunan basınında endişe yarattı. Atina medyası, TB3’ün tek sortide sekiz İHA’yı etkisiz hale getirebilecek güce ulaşmasının ve ROKETSAN’ın İspanya ile imzaladığı anlaşmanın Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu yazdı.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Muhabir
Yunan basınında ‘Cirit’ tedirginliği: “Tek sortide sekiz İHA’yı etkisiz hale getirebilir”

BAYKAR’ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA, CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Bu başarı Yunan basınında endişe yarattı.

Pentapostagma gazetesi, atış testinin detaylarını paylaştı. “Bu, Bayraktar TB3'ün, CİRİT füzesiyle donatılması durumunda, tek bir sortide sekize kadar İHA'yı etkisiz hale getirebileceği anlamına geliyor” yorumu yapıldı. “2026 Yunanistan için zor bir yıl olacak” ifadesi kullanıldı.

“CİRİT füzesi Avrupa’ya açılıyor”

ROKETSAN’ın İspanyol EM&E Group ile yaptığı anlaşma ve CİRİT anti-İHA füzelerinin İspanyol uzaktan komutalı silah sistemlerine entegre edileceği haberi de Yunan basınında mercek altındaydı.

Paris’te düzenlenen Eurosatory 2026 savunma fuarında taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

“CİRİT füzesi Avrupa’ya açılıyor” bilgisi verildi. Haberde, “Türk ve İspanyol savunma şirketleri arasındaki giderek artan savunma iş birliği, Yunanistan-GKRY için endişe verici boyutlara ulaşıyor” yorumu yapıldı.

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Yunanistan ROKETSAN Baykar SİHA
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