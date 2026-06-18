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Dünya
AA 18.06.2026 15:34

Yapay zekalı tıp dünyasında devrim: 60 saniyede tüm vücut taraması

Yapay zeka lideri Midjourney, ultrason sensörleri ve su havuzları kullanarak sadece bir dakika içinde emar kalitesinde görüntüleme yapabilen yeni teknolojisini duyurdu.

Yapay zekalı tıp dünyasında devrim: 60 saniyede tüm vücut taraması

Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan ABD merkezli teknoloji şirketi Midjourney, sağlık sektörüne adım attığını açıkladı.

Şirket, "Midjourney Medical" adı verilen yeni girişimi kapsamında, insan vücudunu çok kısa sürede tarayabilen yenilikçi bir cihaz üzerinde çalıştığını paylaştı.

Geliştirilme aşamasında olan bu sistem, emar (MR) gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini çok daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Su ve ultrason teknolojisinin gücü

Geliştirilen tarayıcı, alışılagelmiş tıbbi cihazlardan oldukça farklı bir tasarıma sahip. Sistemin, sığ bir su havuzu içinde ve vücudu çevreleyen bir ultrason sensör halkasıyla çalışması planlanıyor.

Bu halka, vücuda farklı açılardan ultrason dalgaları göndererek geri dönen sinyalleri kaydedecek. Toplanan tüm bu veriler, yapay zeka algoritmaları sayesinde aslına uygun tıbbi görüntülere dönüştürülecek. Şirket, tüm bu sürecin 60 saniyenin altında tamamlanmasını hedefliyor.

Sağlık hizmetlerinde spa dönemi

Midjourney, bu yeni teknolojiyi "Midjourney Spa" adı verilen benzersiz bir konseptle hayata geçirmeyi amaçlıyor. İlk tesisin 2027 yılında San Francisco'da açılması planlanıyor. Bu merkezlerde sıcak havuzlar, saunalar ve soğuk şok alanlarının yanı sıra vücut tarama işlemlerine ayrılmış özel bölümler yer alacak.

Kullanıcılara ilk etapta detaylı vücut analizi raporları sunacak olan sistem, gerekli tıbbi onay süreçlerinin ardından daha gelişmiş teşhis imkanları da sağlayacak.

Küresel dağıtım hedefleri

Önümüzdeki bir yıl boyunca donanım ve yazılım algoritmalarını geliştirmeye odaklanacak olan şirket, ardından klinik araştırma testlerine başlayacak. Takvimler 2028 yılını gösterdiğinde teknolojiyi farklı şehirlere taşımayı ve üçüncü nesil tarayıcılara geçmeyi planlayan Midjourney, uzun vadeli vizyonunu da belirledi. Şirket, 2031 yılına kadar dünya genelinde 50 binden fazla tarayıcıdan oluşan devasa bir sağlık ağı kurmayı hedefliyor.

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