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Dünya
AA 18.06.2026 16:49

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 912'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 artarak 3 bin 912'ye ulaştığını bildirdi.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 912'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 912'ye yükseldi, 11 bin 873 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 884 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Hayatını kaybedenler arasında 133 sağlık çalışanı yer alırken, 402 sağlık çalışanı da yaralandı.

Ateşkes ve mutabakata rağmen İsrail saldırıları sürdü

Öte yandan İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit beldesinin yakınlarında Ali Tahir Tepe çevresine topçu saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu gün içinde de güneydeki Beyt Yahun, Zibdin ve Kefertebnit beldelerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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