Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2025 11:41

Trump: Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu.

Trump: Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak
[Fotograf: Reuters]

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla alınan kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Söz konusu acil durumun ardından Washington'daki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını aktaran Trump, kendisinin başkent hakkında aldığı kararların ardından "diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını" belirtti.

Trump, "Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak." ifadesini kullandı.

Başkentte "kamu güvenliği acil durumu" ilanı

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.

Trump, 11 Ağustos'ta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Smotrich'ten soykırım itirafı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Cevdet Yılmaz: İstikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz
12:09
"Mini mini birler"in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
12:07
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
11:39
Petrol ve maden gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
11:40
Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 ölü
11:35
Katil İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Smotrich'ten soykırım itirafı
Küresel ısınmanın etkisiyle Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar küçülüyor
Küresel ısınmanın etkisiyle Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar küçülüyor
FOTO FOKUS
Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki en stratejik adımlardan
Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki en stratejik adımlardan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ