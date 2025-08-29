Katil İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Smotrich'ten soykırım itirafı

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, soykırımcı Maliye Bakanı Smotrich, İsrail'in Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "İnsanların açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

Kademeli işgal planı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak işgal edilmesini" istedi.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin işgalinin hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.