Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2026 10:29

Trump, Senatoda savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığını" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığı" iddiasında bulundu.

Trump, Senatoda savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığını" savundu

Trump, sosyal medya hesabından ABD Senatosunda savaş yetkileri tasarısının oylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

İran'ı "köşeye sıkıştırdığını", bu ülkenin "(ABD'ye) neredeyse her şeyi vermeye istekli olduğunu ve onlarca yıl sonra ilk kez ABD ve Başkanına saygı duyduğunu" öne süren Trump, ABD Senatosunun ise "zamanlaması kötü ve anlamsız" bir savaş yetkileri tasarısını oylamaya karar verdiğini kaydetti.

"(Senato) Dünyadaki bir numaralı terör sponsoruna yaptıklarımı ABD'nin beğenmediğini ve durmam gerektiğini söylüyorlar." ifadesini kullanan Trump, böylelikle "düşmana yardım ve konfor sağlandığını" öne sürdü.

Trump, dört Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte oy kullandığını aktararak "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı ama öyle ya da böyle bu işi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle Trump'a ABD ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edilmişti.

Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisindeki hem de Senatodaki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaşa hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran
Sıradaki Haber
Anthropic'in yapay zeka modelinin "ABD'nin gizli sistemlerinde güvenlik açıkları bulduğu" iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Trabzon'dan 4 kıtada 76 ülkeye silah ihracatı
11:20
42 ilde FETÖ operasyonu: 128 tutuklama
11:16
Suça sürüklenen çocuk taslak raporu tamamlandı
10:54
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı
10:57
Sokaklardan kağıt toplayarak 3 çocuğunu okuttu: En büyük gururu kızının birinciliği
11:25
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
Gazze’de “Miras Bekçileri” savaşın ortasında Filistin kültürünü korumaya çalışıyor
Gazze’de “Miras Bekçileri” savaşın ortasında Filistin kültürünü korumaya çalışıyor
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ