Süpermarket çalışanı piyango vuran bileti çaldı

Olay, DeLand kentindeki bir Walmart şubesinde meydana geldi.

Her gün aynı şans oyunlarını oynadığını belirten bir müşteri, 2 bin 700 dolarlık ikramiyesini tahsil etmek üzere işletmeye gitti.

Kasiyer Hall, sistemden biletin doğruluğunu onayladıktan sonra müşteriye, kazandığı tutarın mağazadan doğrudan ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi.

Ödemenin başka bir yerde tahsil edilebilmesi için gerekli talimatları içeren bir makbuzu müşteriye veren kasiyer, ikramiyeyi almak için zorunlu olan asıl piyango biletini geri vermedi.

Güvenlik kameraları hırsızlığı ortaya çıkardı

Biletinin eksik olduğunu fark ederek mağazaya geri dönen müşteri, biletini bulamadı. Durumun bildirilmesi üzerine iş yeri yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, kasiyerin işlem bittikten hemen sonra kazanan piyango biletini cebine koyduğu ve ardından mesaisini bitirerek iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelinin bileti geri teslim etmediği bildirildi.