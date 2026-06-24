ABD'de vatandaşlık başvuru ücretlerine yüzde 80'e varan zam teklifi

Mevcut düzenlemede şahsen yapılan vatandaşlığa kabul başvuruları için 760 dolar, çevrim içi başvurular için ise 710 dolar ücret alınıyor.

Yeni teklifle bu tutarların şahsen başvurularda yüzde 75 artışla bin 330 dolara, çevrim içi başvurularda ise yüzde 80 artışla bin 280 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, reddedilen bir başvuru için yeniden duruşma talep etme ücretinin de şahsen başvurularda 830 dolardan bin 475 dolara, çevrim içi başvurularda ise 780 dolardan bin 475 dolara çıkarılması planlanıyor.

Dar gelirlilere yönelik indirimler kaldırılıyor

Geçmiş yönetimler entegrasyonu teşvik etmek amacıyla ücretleri daha düşük tutarken, mevcut yönetim vatandaşlık hizmetlerinin sübvanse edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Federal yoksulluk sınırının yüzde 400 altında geliri olan kişilere uygulanan 380 dolarlık indirimli başvuru ücretinin yeni düzenlemeyle tamamen kaldırılması öngörülüyor.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, indirimli ücret uygulamasının devam etmesi için yeterli gerekçe bulunmadığı, yeni vatandaşların yaratacağı potansiyel faydaların mali yükü diğer başvuru sahiplerine yüklemeyi haklı çıkarmayacağı belirtildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) büyük ölçüde başvuru ücretleriyle finanse edildiği hatırlatıldı.

Göçmen hakları savunucuları ise ücretlerin yaklaşık iki katına çıkarılmasının, Amerikan rüyasını gerçekleştirmek isteyen kişiler için haksız bir engel oluşturacağını ifade etti.

New York Göçmenlik Koalisyonu Başkanı Murad Awawdeh, gerekli tüm yasal adımları izleyen ve sınavları geçen göçmenler için bu artışın kapıları tamamen kapatabileceğini vurguladı.

Vatandaşlık ücreti artış teklifine ilişkin kamuoyu görüşleri 24 Ağustos'a kadar elektronik ortamda kabul edilecek.