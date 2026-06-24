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Dünya
The Guardian 24.06.2026 09:30

Çin'in süper bilgisayarı ABD'yi geride bırakarak dünya birincisi oldu

Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar, ABD'deki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçütü olarak kabul edilen Top500 listesinde, 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı.

Çin'in süper bilgisayarı ABD'yi geride bırakarak dünya birincisi oldu

Şenzen kentinde bulunan "LineShine" adlı süper bilgisayar, salı günü yayımlanan listede ilk kez yer alarak daha önce birinci sırada bulunan ABD'nin "El Capitan" adlı bilgisayarını geride bıraktı.

LineShine, yapay zeka işlemleri için yaygın olarak kullanılan grafik işlemciler yerine tamamen geleneksel bilgisayar işlemcileriyle çalışmasıyla diğer yüksek performanslı bilgisayarlardan ayrılıyor. Verilere göre, bu sistemin işletilmesi için yaklaşık 42,2 megavat elektrik enerjisi gerekiyor.

Normal bir bilgisayardan bin kat daha hızlı çalışan süper bilgisayarlar; tıbbi buluşların araştırılması, iklim sistemlerinin modellenmesi, nükleer patlama simülasyonları, insan davranışı tahminleri ve sanal silah testleri gibi kritik alanlarda kullanılıyor.

Saniyede 2 kentilyon işlem kapasitesi

Top500 projesinde görev alan bilim insanları, Çin Ulusal Süper Bilgisayar Merkezindeki LineShine'ın 2,198 eksaflops hıza ulaştığını bildirdi. Bu değer, bilgisayarın saniyede 2 kentilyondan fazla hesaplama yapabildiği anlamına geliyor.

ABD hükümetinin California'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında bulunan El Capitan ikinci sıraya gerilerken, Tennessee ve Illinois'deki ulusal laboratuvarlarda yer alan diğer iki ABD bilgisayarı listenin devamında yer aldı.

Almanya'daki Jupiter süper bilgisayarı ise beşinci sıraya düştü. Listede ilk beş sırada yer alan bu sistemler, dünyada kamuoyu tarafından doğrulanmış yegane eksaölçekli bilgisayarlar olarak kayıtlara geçti.

İlk 10'da makinesi bulunan diğer ülkeler arasında İtalya, İsviçre ve Japonya yer alırken, İngiltere listede toplam 11 bilgisayarla temsil edildi.

Avrupa Birliği de ABD ve Çin'in sektördeki liderliğini yakalamak amacıyla, yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirecek devasa süper bilgisayar tesisleri kurmak için geçen yıl 20 milyar Euro değerinde bir plan açıklamıştı.

Çevre örgütleri ise yüksek enerji tüketen bu veri merkezlerinin Avrupa'nın iklim hedeflerini olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

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