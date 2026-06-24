Almanya'da demiryolu ağında çöküş: Seferler tamamen durdu

Almanya'nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, makinistler ile trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan GSM-R dijital telsiz ağında meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle ülke genelindeki tüm trenlerin istasyonlarda bekletildiğini duyurdu.

Sistem arızası, şehirler arası hızlı trenlerin yanı sıra bölgesel hatları ve Berlin'deki şehir içi banliyö tren ağını da olumsuz etkiledi.

Seferler kademeli olarak yeniden başladı

Arızanın ardından tren istasyonlarındaki bilgi masalarında uzun kuyruklar oluşturan yolculara alternatif rotalar arandı.

Deutsche Bahn yetkilileri, mahsur kalan yolculara taksi ve otel kuponları dağıtılacağını, şartları uygun istasyonlardaki trenlerin de bekleme salonu olarak kullanıma açılacağını bildirdi.

Şirket bünyesindeki bilişim uzmanlarının yoğun çalışmaları sonucu, arızadan yaklaşık iki buçuk saat sonra iletişim sistemindeki sorun giderildi.

Deutsche Bahn yetkilileri yaptıkları açıklamada arızanın kaynağına dair detay vermezken, sistemin yedek acil durum mekanizmasıyla stabilize edildiğini ve seferlerin sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak yeniden başladığını duyurdu.

Ancak ülke genelindeki hatlarda rötar ve iptallerin gün boyu sürebileceği belirtildi.