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Dünya
Independent 24.06.2026 09:21

İngiltere'de kırmızı alarm: Aşırı sıcaklar hayatı durdurdu

İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi.

İngiltere'de kırmızı alarm: Aşırı sıcaklar hayatı durdurdu

Met Ofis, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere nadir görülen bir "kırmızı aşırı sıcaklık uyarısı" yayımladı.

Uyarının Londra'dan Somerset ve Swansea'ye, yukarıda ise Birmingham'a kadar olan geniş bir bölgeyi kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, Batı Avrupa üzerinde etkili olan "ısı kubbesi" nedeniyle İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde aşırı yüksek sıcaklıkların görüleceğini açıkladı.

Altyapı ve günlük yaşam olumsuz etkilendi

Demiryolu şirketi Network Rail, yolculara yalnızca "kesinlikle gerekli" hallerde seyahat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rayların aşırı sıcakta bükülme riskine karşı tren seferlerinin azaltıldığı ve hız sınırlandırması getirildiği ifade edildi.

Sıcak hava dalgası nedeniyle su talebinin artması üzerine Kent, Sussex, Surrey, Hampshire ve Berkshire bölgelerinde hortumla sulama yasakları yürürlüğe girdi.

Hükümet yetkilileri, gelişmeleri değerlendirmek üzere acil durum komitesi COBR toplantısı gerçekleştirdi.

Yüzlerce okul, öğrencileri sıcaktan korumak amacıyla erken paydos kararı alırken, bazı okullarda resmi üniforma zorunluluğu esnetilerek öğrencilerin spor kıyafetleriyle derslere girmesine izin verildi.

Sağlık yetkilileri, mevcut hava koşullarının genel nüfusun sağlığı üzerinde risk oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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