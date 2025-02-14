Açık -1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.02.2025 02:03

Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye katılmasını istiyor

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye kabul edilmesi gerektiğini ve bunu çok istediğini belirtti. Putin'in de masada olmayı istediğini düşündüğünü kaydeden Trump, "Büyük ihtimalle G8 olsaydı Ukrayna ile bu sorun yaşanmazdı ve ben başkan olsaydım Rusya Ukrayna'ya asla saldırmazdı" dedi.

Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye katılmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Rusya ile ilgili başlıkları değerlendirdi.

Trump, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Rusya'nın G7'den çıkarılmasını "yanlış" bulduğunu söyleyen Trump, "Onları geri almayı çok isterim. Bence onları çıkarmak bir hataydı. Mesele Rusya'yı sevmek ya da sevmemek değil, söz konusu olan G8 idi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de masada olmayı istediğini düşündüğünü kaydeden Trump, "Büyük ihtimalle G8 olsaydı Ukrayna ile bu sorun yaşanmazdı ve ben başkan olsaydım Rusya Ukrayna'ya asla saldırmazdı." değerlendirmesini yaptı.

Putin de barış istiyor

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Ukrayna'daki savaşın sona erdiğini görmek istediğini ifade ederek, "(Putin'in) Barış istediğine inanıyorum. Onu iyi tanıdığımı düşünüyorum. Evet, onun barış istediğini düşünüyorum. Eğer istemeseydi bana söylerdi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Putin'e güvenip güvenmediği sorulan Trump, "Bir şeylerin gerçekleştiğini görmek istediğine inanıyorum. Bu konuda ona güveniyorum. Bence o da bir şeyler olmasını istiyor." diye konuştu.

ETİKETLER
ABD Rusya Donald Trump Vladimir Putin
Sıradaki Haber
TikTok'un yasaklanması için verilen süre uzatılabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
02:09
Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
02:01
TikTok'un yasaklanması için verilen süre uzatılabilir
01:58
ABD'de SpaceX'in bulunduğu bölgenin ilçe olması için oylama yapılacak
01:57
Filistinli kanser hastası çocuklar tedavi için İtalya'ya götürüldü
00:51
Şişli’de 8 katlı binada yangın
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ