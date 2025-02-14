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Dünya
AA 14.02.2025 01:59

TikTok'un yasaklanması için verilen süre uzatılabilir

ABD Başkanı Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etti.

TikTok'un yasaklanması için verilen süre uzatılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde TikTok ile son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınması için tanınan 75 günlük sürenin uzatılabileceğini belirten Trump, ancak buna gerek kalacağını düşünmediğini söyledi.

Trump, TikTok'la ilgilenen çok sayıda insan olduğunu ve bir anlaşma yapmayı umduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

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