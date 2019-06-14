ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine yönelik saldırıları İran'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

Trump, "İran'ı nasıl durduracaksınız" sorusunu "Göreceğiz" diye yanıtlayarak, Boğaz'ın kapanmayacağını, kapansa bile bunun uzun sürmeyeceğini savundu.

Umman Körfezi'nde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters