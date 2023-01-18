ABD'de Morning Consult tarafından düzenlenen bir ankete göre, eski Başkan Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi adaylar arasından en güçlü rakibi olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis'in 17 puan önünde oy aldı.

Anket sonuçlarına göre, Trump seçmenler tarafından yüzde 48 oy alırken, DeSantis ise yüzde 31 oy aldı.

Ankete göre, 2024 Başkanlık seçimi için yarışacak diğer diğer potansiyel adaylar arasında ise eski Başkan Yardımcısı Mike Pence yüzde 8, eski Milletvekili Liz Cheney yüzde 3, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Teksas Senatörü Ted Cruz yüzde 2 oy aldı.

Anket, Florida Valisi DeSantis'in bir genel seçim karşılaşmasında, ABD Başkanı Joe Biden'a karşı Trump'tan daha iyi performans gösterebileceğini ortaya koydu.

Seçmenler, Başkan Biden'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olması durumunda, DeSantis'e yüzde 44, Biden'a ise yüzde 41 oy verdi. Trump ise yüzde 43'e karşı yüzde 40 oy alarak Biden'ın 3 puan gerisinde kaldı.

Anketin, 13-15 Ocak tarihlerinde 829 potansiyel Cumhuriyetçi ön seçmeni arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Florida Valisi DeSantis, şu ana kadar 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda henüz bir açıklama yapmazken, Trump ise, geçtiğimiz sene kasım ayında adaylığını açıklayan ilk büyük Cumhuriyetçi olmuştu.