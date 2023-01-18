El Arabiya televizyonunun haberine göre Bin Ferhan, İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Yemen'deki savaşın müzakereler aracılığıyla son bulması gerektiğini vurguladı.

"Yemen'deki ateşkesi yeniden sağlamanın bir yolunu bulmalı ve bunu kalıcı bir ateşkese dönüştürmek için çalışmalıyız." diyen Bin Ferhan, "Diyalog bölgedeki anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yoludur. Herkesle diyalog yolu bulmaya çalışıyoruz, kalkınmaya odaklanıyoruz. Yemen'deki çatışmalar, siyasi çözüm olmadan son bulmayacak. Bu çatışmalar, müzakere yoluyla son bulmalı" ifadesini kullandı.

Yemen meselesiyle ilgili önlerine bazı engellerin çıktığına dikkati çeken Bin Ferhan, "Eğer Husileri ve Yemen hükümetini kalıcı ateşkese ikna edebilirsek bu siyasi ilerlemenin önünü açacak" diye konuştu.

Bin Ferhan, jeopolitik meseleler yerine kalkınmaya odaklanmanın, İran'a ve diğerlerine, ortak refaha giden başka yollar olduğuna dair güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Riyad'ın Washington'la güçlü ortaklığı olduğuna da değinen Bin Ferhan, ancak bunun her zaman ittifak ettikleri anlamına gelmediğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın temiz enerjiye geçiş sürecinde olduğunu, ancak bunun onlarca yıl süreceğini ve ülkesinin enerji güvenliği için çalıştığını kaydeden Bin Ferhan, ayrıca OPEC+ grubunun piyasadaki dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığına ve üretici ile tüketiciler lehine çalıştığına dikkat çekti.

Bin Ferhan, dün, İran'la temasa geçtiklerini, diyalog için bir yol bulmaya çalıştıklarını söylemişti.

Bin Ferhan BM Yemen Temsilcisiyle görüştü

Bin Ferhan, Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'le de bir araya geldi.

Grundberg'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Grundberg, Bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki gerilimi azaltmak için harcanan çabalara verdiği desteği ve BM şemsiyesi altında kapsamlı siyasi çözüme ulaşma çabalarını takdir etti.

Yemen'deki kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, geçen yıl 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Daha sonra 2 defa uzatılarak 6 ay devam eden ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Yemen'de ateşkesin yenilenmesi için girişimlerini sürdüren Umman'ın 10 Ocak'ta Husilerin kontrolündeki Sana'ya gönderdiği heyet, temaslarını tamamlayarak Umman'a dönmüştü.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Umman heyetinin iyi haberlerle Sana'dan döndüğünü ifade etmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg de ülkede yeniden bir ateşkes için görüşmelerde bulunmak üzere 16 Ocak Pazartesi günü Sana'ya gitmiş ve iki gün süren temaslarda bulunmuştu.