Trump: O'Brien ile son dönemde görüşmedim
ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile son dönemde görüşmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
O'Brien'ın COVID-19'a yakalandığının anımsatılması üzerine Trump, "Onunla son dönemde görüşmedim. Testinin pozitif çıktığını duydum. Daha sonra onu arayacağım" dedi.
COVID-19'a karşı tedavi ve aşı çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Trump, Kuzey Carolina ziyaretinde de bu konuda temaslarda bulunacağını vurguladı.
O'Brien COVID-19'a yakalandı
Beyaz Saray'dan bu sabah yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.
Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar ABD yönetiminde COVID-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.
Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini belirtmişti.