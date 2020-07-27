Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bloomberg'den Jennifer Jacobs'un paylaştığı bilgiye göre O'Brien, bir aile buluşmasında COVID-19'a yakalandı.
ABD'li diplomatın kendini karantinaya aldığı ve evden çalışmaya devam ettiği kaydedildi.
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