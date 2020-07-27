Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
İsrail-Lübnan sınırında gerginlik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail ordu sözcüsü, ülkenin kuzey sınırında güvenlik problemi yaşandığını, bu bölgede yaşayanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.
İsrailli N12 televizyonunun haberine göre, İsrail güçleri ile Lübnan sınır hattındaki militanlar arasında karşılıklı ateş açıldı.
Kafarşuba hedef alındı
Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ifade edildi.
Rosh Pina Havalimanı kapatıldı
Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in, bölgede yükselen tansiyon nedeniyle Rosh Pina Havalimanı'nı kapattığını duyurdu.
Lübnan Hizbullahından açıklama
Lübnan Hizbullahı ise sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin ölmesinin ardından Lübnan sınırındaki birliklere takviye kuvvet gönderildiğini açıklamıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: israil-lübnan sınırıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:48
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