Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Kabe'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle sadece yurt içinden hacı adayı kabul edecek Kabe'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Görevli temizlik personeli, tavaf yapılacak alan ile hacı adaylarının temas edebileceği yüzeyleri özel kimyasallarla dezenfekte ediyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.
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