Görevli temizlik personeli, tavaf yapılacak alan ile hacı adaylarının temas edebileceği yüzeyleri özel kimyasallarla dezenfekte ediyor.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.