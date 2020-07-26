Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, kutsal mekanda koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Hacı adayları yurt içinden

Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.