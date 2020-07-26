Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı irtibatlı 46 COVID-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 35 yeni vakadan 22'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 13'ü de Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 330’a çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 908 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 288 olarak açıklandı.

Güney Kore'de vaka sayısı 14 bin 92'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 46'sı yurt dışı irtibatlı 58 COVID-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 150’ye çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar virüs tespit edilen 12 bin 890 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte COVID-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 298 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kore'de sınır kenti karantina altına alındı

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Güney Kore'den sınır kenti Kaesong'a yasa dışı yollarla giren bir kişide COVID-19 belirtilerine rastlandı.

Kaesong, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınırken kentte acil durum ilan edildi.

Kuzey Kore'de resmi verilere göre henüz COVID-19'a rastlanmazken, salgın belirtileri görülen kişide virüs tespit edilmesi durumunda ülkedeki ilk koronavirüs vakası da kayıtlara geçmiş olacak.