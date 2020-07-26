Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin Utah eyaletinde küçük uçak, evin üzerine düştü. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi.
6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde bir evin üzerine düştü.
Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun da yaralandığı aktarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.
Etiketler: Utah uçak kazası amerikada kaza abd kazaSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:49
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