Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi.

6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde bir evin üzerine düştü.

Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun da yaralandığı aktarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.