Nahda Hareketi yönetim bürosu kaynaklarından alınan bilgiye göre, büro yeni hükümet çalışmalarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Nahda Hareketi'nin Hişam el-Meşişi'ye yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.

Hareketin ayrıca Meşişi'den Tunusluların taleplerini gerçekleştirecek "ulusal siyasi birlik" hükümeti kurmasını istediği belirtildi.

Hişam el-Meşişi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Kays Said, önceki gün İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.