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Dünya
AA 11.01.2024 19:14

Trump, New York'taki emlak dolandırıcılığı davasının kapanış duruşması için mahkemeye geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta süren davanın kapanış tartışmalarına katılmak için bugün tekrar mahkemeye geldi.

Trump, New York'taki emlak dolandırıcılığı davasının kapanış duruşması için mahkemeye geldi

Avukatlarıyla geldiği mahkemede salona girmeden önce medyaya kısa bir açıklama yapan Trump, davayı yine “cadı avı” olarak niteledi.

Trump, New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı davanın "en üst düzeyde seçim müdahalesi" ve "rezalet" olduğunu söyleyerek, “Bu dava anayasaya aykırı bir cadı avıdır” şeklinde ifadeler kullandı.

Kapanış tartışmalarının yapılacağı bugünkü duruşmada konuşmak istediğini belirten Trump, “Şu anda yargıç konuşma yapmama izin vermiyor çünkü onun duymak istemeyeceği şeyleri gündeme getireceğim" dedi.

​​​​​​​Doland Trump, 2 Ekim 2023'ten bu yana devam eden hakkındaki söz konusu hukuki davanın kapanış oturumunda konuşmak istediğini dile getirmiş, ancak Yargıç Arthur F. Engoron’un koyduğu “politik içerik ve bireysel saldırı olmadan sadece dava hakkında konuşma” şartını kabul etmeyince talebi kabul edilmemişti.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

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