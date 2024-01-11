Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması, İran'ı izole etmenin en iyi yolu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Blinken, İsrail'in “bölgeyle birlikte çalışması ve Filistin devleti için bir yol açmasının, İran'ı izole etmenin en iyi yolu” olduğunu öne sürdü.

New York Times'ın haberine göre, Blinken, Sisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen "Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumu"nu konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmede ayrıca "çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi" konusunun ele alındığını belirtmişti.

Blinken, 8 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım." ifadesini kullanmıştı.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.