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Dünya
AA 11.01.2024 17:43

Lübnan'dan İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanındaki davada adil karar verilmesi çağrısı

Lübnan, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasından adil ve acil bir karar çıkmasını arzuladığını duyurdu.

Lübnan'dan İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanındaki davada adil karar verilmesi çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Güney Afrika ve hükümetinin tutumu ile Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açma çabalarını desteklediği belirtildi.

İsrail'in yaptığının, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'nin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, mahkemenin değerlere, insan haklarına ve özellikle de uluslararası insancıl hukuka saygıyı yansıtan, adil ve hızlı bir karar vermesinin arzu edildiği aktarıldı.

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

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