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Dünya
AA 28.01.2025 09:51

Trump: Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji şirketi Microsoft'un, TikTok'u satın almak için görüşmeler başlattığını ve sosyal medya uygulamasının satışı aşamasında "teklif savaşı" görmek istediğini söyledi.

Trump: Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunuyor

Florida'ya uçmak üzere bulunduğu başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, TikTok hakkında birçok yatırımcıyla görüştüğünü ve uygulamanın, büyük şirketlerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Trump, Microsoft'un, TikTok'un satın alınması için firmayla görüşmeler yürüttüğünü ve teklif hazırlığında olduğunu kaydetti.

Miami'de ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti toplantısında da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını ve bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirdi.

TikTok'a ek süre

Trump, görevdeki ilk gününde, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

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