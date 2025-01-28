SpaceX roketinin parçalarını süs yaptılar

Geçtiğimiz hafta SpaceX şirketinin test uçuşu için Teksas’tan fırlattığı roket, havadayken infilak etti. Parçaları, Florida’da tatil yapan Amerikalı bir çift tarafından bulundu. Roketin parçalanması, yerdeki gözlemciler için etkileyici bir ışık gösterisine dönüştü.

Florida’lı Zavet çifti, 7News ile yaptıkları röportajda, bir arkadaşlarının doğum gününü kutlarken roketin patlama anına tanık olduklarını belirtti:

“Önce bir ses duyduk, ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzüne baktığımızda bir meteor yağmuru olduğunu sandık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik”

Patlama anını kayan bir yıldız zanneden çift, başlangıçta dilek tuttuklarını söyledi:

“Gördüğümüzü büyük bir yıldız sandık ve dilek diledik. Bu, gerçekten çılgınca bir deneyimdi.”

Ancak, gökyüzündeki parçaların yere düşmeye başladığını fark ettiklerinde bunun bir yıldız olmadığını anladılar. Daha sonra parçaların yanına giden çift, eldiven takarak dikkatlice topladı.

“Eşim bana ‘Dikkatli ol, tehlikeli olabilir. Radyasyon içeriyor olabilir’ dedi” diye belirtti Zavet.

Parçalar şu anda çiftin Miami Beach’teki evinde saklanıyor. Zavet, bu olayın hayatlarında bir kez yaşanabilecek bir deneyim olduğunu söyledi.

Çift, buldukları parçaları sosyal medya platformu X’te paylaştığında, insanların hemen parçaları satın almak istediklerini ifade etti. Ancak, şimdilik bu gökyüzü hatıralarını saklamayı tercih ediyorlar.