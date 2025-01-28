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Dünya
CNN International 28.01.2025 08:52

Ay’dan kopan gizemli parça: 2024 PT5

Astronomlar, yakın zamanda gözlemlenen ve "mini-ay" olarak adlandırılan 2024 PT5 adlı göktaşının aslında Ay’dan kopmuş bir parça olabileceğini öne sürüyor.

Ay’dan kopan gizemli parça: 2024 PT5
[Fotograf: Reuters]

2024 PT5, 33 feet (10 metre) çapında ve Güneş yörüngeünde ilerleyen bir gök cismi olarak tanımlandı. Yörünge yapısının Dünya’ya benzediği ve bu nedenle bizim gökyüzü bölgemizden gelmiş olabileceği ifade ediliyor.

İlk olarak 7 Ağustos’ta ATLAS teleskop sistemleri tarafından gözlemlenen bu nesne, Ay’dan kopan ve binlerce yıl öncesine dayanan bir parça olabilir.

Ay’dan kopan göktaşı

Dr. Teddy Kareta ve ekibi, Lowell Keşif Teleskobu ve NASA’nın Hawaii’deki Kızılötesi Teleskop Tesisini kullanarak yaptıkları incelemelerde, göktaşının Ay yüzeyinden toplanan kayaçlara çok benzediğini belirtti.

“2024 PT5, Ay’dan gelen silikat minerallerle uyum gösteriyor ve sadece birkaç bin yıllık bir yaşa sahip gibi görünüyor” diyen Kareta, bu bulgunun nadir fakat büyüyen bir Ay’dan kopan göktaşı popülasyonuna işik tuttuğunu ifade etti.

İllüstrasyon: NASA[İllüstrasyon: NASA]

Uzay enkazı olmadığı kanıtlandı

Araştırmacılar, bu göktaşının uzay enkazı olmadığını anlamak için hareketlerini dikkatle inceledi. NASA uzmanları, 2024 PT5’in, göktaşı hareketine uygun yoğunluk ve davranış gösterdiğini onayladı.

Ay’dan gelen yeni bilgiler

Araştırma, Ay yüzeyindeki çarpışma olaylarının Ay’dan kopan parçaların Dünya’ya yakın yörüngeye taşıyabileceğini gösteriyor. 2024 PT5, Ay’dan kopan ve Dünya benzeri yörüngeye sahip ikinci nesne olarak kayıtlara geçti. Daha önce, 2016’da keşfedilen 469219 Kamo’oalewa da benzer bir hikâyeye sahipti.

Bu bulgu, Ay’dan kopan göktaşlarını anlamak için yeni araştırmaları teşvike edebilir ve Ay’ın yüzey yapısıyla ilgili daha fazla bilgi sunabilir.

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