Donald Trump’ın yeniden siyasete dönebileceği tartışılırken, konu bizzat Trump tarafından iddialı bir şekilde yorumlandı.

Trump 2024 ABD seçimlerine katılırsa rakipsiz olduğunu öne sürdü.

Konu ile ilgili bahisler açıldı. Ünlü İngiliz bahis şirketi Ladbrokes Trump’a, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e karşı pek de şans vermedi.

2024 seçimlerinde Demokratların Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Harris bahislerde hem yardımcısı olduğu Joe Biden’ı hem de Trump’ı bahislerde ezdi geçti.

Bahis oranlarına göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir sonraki başkanlık seçimini yüzde 22 olasılıkla hem Joe Biden hem de Donald Trump'ın önünde kazanabilir.

Biden’ın kazanma olasılığı yüzde 20’lerde kaldı. 2024 için rakip tanımayan Trump’ın bahis oranlarında kazanma olasığı ise yüzde 14.3’te kaldı.

Ancak şirket Trump’ın çok geride olmadığına dikkat çekti ve Trump’ın siyasette bitmediğini vurguladı.

Trump 2024’ü bekliyor

Donald Trump hafta sonu verdiği bir mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaşmıştı.

Başkanlık seçimlerine girip girmemeye henüz karar vermediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde bir rakibinin kazanma ihtimalini, "Böyle bir şey olacağını hayal edemiyorum. Eğer yapılan işteki performansa bakarsanız bizden başkabirinin kazanabileceğini sanmıyorum" demişti.

Pazar günü Florida'da yapılan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na da katılan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine yeşil ışık yakmış ancak henüz kesin karar vermediğini belirtmişti.