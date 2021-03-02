Chris Wray'e, baskın günündeki potansiyel tehlike için diğer kolluk kuvvetleriyle irtibat kurup kurmadığı; FBI'ın, aşırılık yanlılarıyla nasıl mücadele ettiği ve problemlerin çözümü için yeterli kaynağa sahip olup olmadığına ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.



Biden yönetimi, ülke içinde yükselen şiddete karşı Ulusal İstihbarat Direktörü'nü FBI ve İç Güvenlik Bakanlığıyla birlikte çalışmakla görevlendirmişti.

Biden, Wray'in görevde kalmasını istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, daha önceki bir açıklamasında, "Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki Başkan Joe Biden, Chris Wray'in görevde kalmasını istiyor. Biden'ın Wray'in yaptığı işe güveni tam." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın bu göreve atadığı Wray, Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

6 Ocak Kongre baskınında neler yaşandı?

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri, Kongre binasının dışında protesto gösterilerine başladı.

Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim" dedi.

Protestoların akabinde göstericiler Kongre binasına baskın düzenledi; olayda 5 kişi hayatını kaybetti.