ABD Başkanı Trump, ölen Amerikan askerleri hakkında iki yıl önce "beceriksizler" dediği iddiasını yine yalanladı.

Trump, "Amerikan askerlerinin kendisini çok sevdiğini" söyledi.

Trump'ın savaşta ölmüş askerlere hakaret ettiği iddiası

"Ancak savaş isteyen Pentagon'un komuta kademesi muhtemelen beni sevmiyor." ifadelerini kullandı.

"Çünkü onlar savaş istiyor. Böylece bombaları, savaş uçaklarını ve başka şeyleri üreten şirketler mutlu olacak" dedi.

Komutanları savaş yanlısı olmakla suçlayan Trump, sık sık ABD yapımı silahların dünyanın en iyisi olduğunu dile getiriyor.